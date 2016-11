/ / Ex presidiários são mortos a tiros em Peixoto de Azevedo

Informações preliminares dão conta que as vitimas foram liberados mediante alvará de soltura no final da tarde desta segunda feira (28).

Por Resumo Diário

Dois ex presidiários foram localizados mortos na tarde desta terça feira 29 em Peixoto de Azevedo em uma área de garimpo próximo a Cadeia Publica.





Informações preliminares dão conta que as vitimas foram liberados mediante alvará de soltura no final da tarde desta ultima segunda feira (28) após serem liberados Humberto e Kennedy não chegaram nas suas casas deixando com isto os familiares preocupados.





Humberto

Após receber informações extra oficiais a Guarnição da Policia Militar foi até o local onde possivelmente os corpos dos Jovens Humberto, e Kenedy estavam após confirmarem o óbito foi necessário a presença dos investigadores da Policia Civil e também da Politec, que prontamente atenderam a ocorrência, a Policia acredita que o crime ocorreu ainda na data de ontem.

Kenedy