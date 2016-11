/ / Empresário morto em colisão entre caminhão e caminhonete no Nortão será trasladado para o Paraná

A funerária Pax Memorial informou, que o corpo do empresário Urbano Claudionor Assunção, 67 anos, será velado em uma residência, em Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), e posteriormente trasladado para o Curitiba (PR), esta tarde. Não foi confirmado se ele era casado.





Claudionor faleceu após uma violenta colisão entre um caminhão boiadeiro e uma GM S10 branca na BR-163, a cerca de dez quilômetros do município, sentido Pará. Ele ficou preso às ferragens e faleceu no local. O acidente ocorreu, ontem à tarde, próximo a uma curva. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão não ficou ferido.





No entanto, a cabine se desprendeu do chassi, ficou de cabeça para baixo em cima da caminhonete (placas do Paraná) que ficou completamente destruída. O caminhoneiro reside em Novo Progresso e estava levando uma carga de gado a um frigorífico em Mato Grosso.





Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceu ao local, fez os primeiros levantamentos técnicos para apontar, em um laudo, as circunstâncias desta colisão.

Por Só Noticias