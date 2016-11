/ / Em reunião, Temer pede medidas para evitar riscos à vida e ao meio ambiente

Presidente conversou com ministros e representantes de empresas para discutir medidas tomadas na região de Mariana (MG).

Presidente Michel Temer durante reunião sobre Mariana (MG), na quinta (3)

Em reunião sobre o rompimento da barragem de Mariana (MG), que completa um ano no próximo sábado (5), o presidente da República, Michel Temer, pediu que sejam tomadas medidas necessárias para evitar riscos à vida e ao meio ambiente durante período de chuvas na região Sudeste.

Temer orientou sua equipe a manter atenção e acompanhamento permanente para garantir respostas rápidas em caso de necessidade. “O presidente Michel Temer recordou a proximidade de uma estação de chuvas na região Sudeste e sublinhou ser indispensável que sejam implementadas todas as medidas necessárias para que se evitem riscos renovados à vida e ao meio ambiente”, afirmou o porta-voz Alexandre Parola, em pronunciamento à imprensa, nesta quinta-feira (3) .

A reunião sobre o desastre em Mariana contou com a participação do Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, do Ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, da presidente do Ibama, Suely Mara Vaz, além de outras autoridades e representantes de empresas.

O encontro permitiu avaliar o estágio das medidas tomadas até o momento para a recuperação da região e reforçou a necessidade de promover a coordenação entre as ações conduzidas pelos diversos órgãos públicos e privados.

Outra preocupação é a possibilidade de a lama e rejeitos acumulados voltarem para o leito dos rios durante a temporada de chuvas na região.

Durante o encontro, Temer solidarizou-se com as vítimas do rompimento da barragem e enfatizou que a “normalidade da vida na região só será plenamente restaurada quando as pessoas afetadas puderem, finalmente, retornar às suas casas e retomar suas atividades econômicas e sociais”, reportou o porta-voz.

