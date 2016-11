/ / Edital de convocação do Comitê de bacia hidrográfica dos afluentes do Médio Teles Pires é lançado

Foi publicado no último dia 28, no IOMAT - o edital de convocação para a primeira eleição do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Médio Teles Pires.





Poderão inscrever-se, entidades do poder público, da sociedade civil, entidades convidadas e entidades de ensino e pesquisa (pública e privada), que tenham suas atuações na região do Médio Teles Pires, ou seja, abrange 16 municípios (de Sinop à Novo Mundo e de Nova Canaã à Marcelândia).





As inscrições só poderão ser efetuadas no período que compreende entre 5 de dezembro à 16 de dezembro, na Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA-MT em Guarantã do Norte ou pelo e-mail cbhmediotelespires@sema.mt.gov.br.





A Comissão Julgadora das entidades é composta pela Drª. Elen Carolina Goloni (OAB, 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo), pelo Rubens de Oliveira (Diretoria da Unidade da SEMA de Guarantã do Norte) e por Eliel Alves Ferreira (Unidade da SEMA de Sinop).





Para Rubens de Oliveira da Comissão Julgadora, “as decisões e iniciativas do Comitê podem tornar-se leis que garantam água em quantidade e qualidade para os consumidores, para a agricultura e para a indústria”.





“O Comitê na verdade é o Parlamento das Águas, onde busca-se decidir os interesses locais, no tocante aos recursos hídricos, com participação social, de forma organizada”, concluiu Oliveira.

Para a Drª Elen Carolina Goloni, o espaço é democrático e garantirá uma pluralidade de vozes no interior do Comitê dos diferentes agentes sociais. “É uma ferramenta de controle e participação social importantíssima para o desenvolvimento regional com sustentabilidade”, comentou Goloni.

Da Assessoria