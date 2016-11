/ / Doutores Da Alegria: Acadêmicas de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam do Chá das Mulheres Elegantes

As acadêmicas do primeiro semestre do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do Chá das Mulheres Elegantes, que aconteceu no dia 19 de novembro, no Sol e Lua Casa de Eventos, realizado em homenagem aos profissionais da saúde, com o tema “Reconhecimento Profissional” que contou com o apoio d e várias mulheres da sociedade de Guarantã do Norte e teve por objetivo apoiar a causa de combate ao câncer de mama e de próstata.





As acadêmicas participaram do evento como “Doutoras da Alegria”, projeto idealizado durante a disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem, ministrada pela professora Tatiane Aranda e tem como intuito introduzir a humanização da assistência de enfermagem ao aprendizado dos acadêmicos, de forma a vivenciar a doença, a dor, e o sofrimento dentro da unidade hospitalar e levar alegria, risos e distração aos pacientes.

Durante o evento, as Doutoras da Alegria animaram as convidadas, com danças, brincadeiras e sorteios de prêmios.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, prof.ª Luciana de Fátima Souza, para os acadêmicos, a participação em eventos como este é extremamente enriquecedora, pois o processo de aprendizagem não se limita aos estudos realizados na faculdade, mas também abrange outras áreas, como a interação e vida social com os profissionais da saúde.

No mês de setembro, as Doutoras da Alegria visitaram os pacientes do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo para levar alegria, paz e amor através de músicas, brincadeiras, toque e olhares aos pacientes. Ascom/FCSGN Fotos: Agitah.com