/ / Dois meninos e quatro meninas passaram na avaliação técnica do Fluminense

Na ultima quarta-feira (09/11) a escolinha Guarinter que tem como coordenador o Sr. Carlos Duarte, promoveu uma avaliação técnica com, aproximadamente 230 garotos e meninas de varias cidades próxima de Guarantã do Norte/MT, estiveram participando de uma avaliação técnica, com avaliadores das equipes do Fluminense e Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Os futuros jogadores passaram por uma avaliação rigorosa.





Apenas dois meninos passaram na primeira avaliação, sendo que após a primeira etapa eles terão de se deslocarem até o estado do rio de Janeiro, aonde irão permanecer por uma temporada de 15 dias, onde serão reavaliados e se tiverem o perfil de atletas, já serão incorporados as categorias de bases do fluminense.





Já as meninas foram em um total de quatro que passaram na primeira fazes, a segunda etapa será na cidade de Sinop, aonde irão se juntar com outras meninas de diferentes municípios e passarão por mais outra avaliação, se vencer a próxima etapas, estará indo para o Rio de Janeiro, na equipe do Duque de Caxias, para também permanecerem por um período de testes.





Os dois meninos são: Renam Vitor Santos (Nascido no ano de 2003) e Kelvin Jurandir Demétrio (nascido no ano de 2008), os dois de Guarantã do Norte.

As meninas foram Josilaine Pereira, Ariele Fedato (as duas nascidas no ano de 1998) são de Guarantã do Norte. Nayri Mariano (2001) e Keila da Silva (2.000) ambas da cidade de Matupá. Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias