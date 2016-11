/ / Disputa ao comando do Senado

Quatro anos após um mato-grossense concorrer à Presidência do Senado, um outro parlamentar de MT tende a repetir o ritual.

Pedro Taques, hoje governador, marcou posição na época e "peitou" Renan Calheiros, que foi reeleito por um placar de 56 a 18. Eis que agora o substituto de Taques, senador José Medeiros (foto), do PSD, começa a se articular para também contrapor o grupo de Renan, que deve lançar à Presidência o peemedebista Eunicio Oliveira (CE). Medeiros é vice-líder do Governo Temer no Senado e, em poucos meses na cadeira em Brasília, ganhou projeção nacional.

Se mostra bem articulado. Embora com pouca chance de ganhar de Eunício, principalmente porque o peemedebista terá respaldo do Palácio do Planalto, Medeiros começa a ocupar espaço e alguns de seus colegas até prometem apoiá-lo. Sua inserção servirá mais para marcar posição. De todo modo, torna-se mais conhecido e isso o ajuda no projeto de candidatura ao Senado em 2018. Por RD News