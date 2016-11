/ / Discussão familiar termina em tragédia no assentamento vida nova I

A Policia Militar foi solicitada para atender ocorrência de homicídio, o fato aconteceu na tarde desta terça feira (22) por volta das 13:30hsno Assentamento Vida Nova I.

Arma usada pelo filho do casal - Foto Policia Militar

Segundo informações relatadas no boletim de ocorrência a vitima se desentendeu com sua esposa no primeiro momento onde o suspeito apoderou-se de uma arma branca “Faca” e tentou contra a vida da sua companheira que conseguiu fugir do local indo pedir ajuda em uma fazenda que fica próximo a casa onde ocorreu o homicídio.





Ainda consta no boletim de ocorrência que o local onde a vitima foi pedir socorro trabalha o filho do casal, que juntamente com sua mãe retornou para casa, quando filho e mãe chegou de volta na casa encontraram Avelino ainda com os ânimos exaltado e o mesmo já estava de posse de uma arma de fogo um revolver calibre 38.





Após discussão novamente Avelino efetuou dois disparos em direção a esposa mais os tiros não acertaram, neste momento o filho do casal apoderou-se de uma espingarda calibre 20 que havia na residência e efetuou três disparos que acertaram Avelino que faleceu no local.





A guarnição da Policia Militar de União do Norte comandada pelo Cabo Daniel com o apoio dos Soldados Aquino e Antonio Marcos estiveram no local do fato onde isolaram a área até a chegada dos Policiais Civis, e também dos peritos criminais, foi localizado próximo ao corpo da vitima Avelino um revolver calibre 38, a espingarda usada pelo filho do casal no homicídio também foi encontrada e ainda 6 munições, o suspeito de cometer o homicídio o filho do casal não foi localizado pelos policiais.