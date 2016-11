/ / Delegado é transferido de Sorriso para Guarantã do Norte

Delegado Pablo Borges Rigo

A informação sobre a transferência foi confirmada pelo próprio delegado Pablo Borges Rigo por meio de mensagem, ele afirmou que recebeu a portaria sobre sua transferência da delegacia da Polícia Civil de Sorriso para a Delegacia Regional de Guarantã do Norte. “Combati o bom combate, fiz grandes amigos e mantive a fé! Fé nas pessoas que conheci, principalmente as mais humildes que de uma forma ou outra pude ajudar. Fé nos policiais que se desdobraram em mil para realizarem grandes e valorosos serviços. Fé nos servidores administrativos, que da mesma forma se dedicaram a suas funções com afinco. Fé nos meus irmãos da igreja, que me abraçaram e acolheram minhas ideias e projetos, fazendo a diferença na vida dos irmãos que mais necessitam de nós. Fé nos amigos que fiz, por serem nosso porto seguro nos momentos de angústias diários. Fé inconteste em Deus, entendendo que o coração do homem faz planos, mas só o nosso senhor Jesus sabe e nos guia em proteção pela vida”, escreveu na mensagem de agradecimento.





O delegado estava a frente da delegacia sorrisense há pouco mais de dois anos.

Por Bruno Bortolozzo, de Sorriso