/ / Definidos os finalistas do masculino e feminino do Campeonato Regional de Torcidas e Comércio de Futsal

No sábado, 19/11, definiu os finalistas do Campeonato Regional de Torcidas e Comércio de Futsal de Peixoto de Azevedo, no feminino deu, Semelpa Estudantil de Peixoto e Black de Guarantã e no masculino, Frigobar de Matupá e Black de Guarantã.





Um belo publico que compareceu no Ginásio da Vila Olímpica, pode prestigiar grandes jogos e emoções pelas semifinais do futsal, e a solidariedade de alguns dirigentes e atletas que levaram alimentos, roupas e uma pequena quantia em dinheiro para ajudar a família do Bairro de Mãe de Deus, campanha esta que vai continuar a semana toda no Canal 35 TV Peixoto e pelas redes sociais.





A rodada começou com o futsal feminino, Flamengo/Semelpa Estudantil enfrentou as meninas do Distrito, Luverdense/Unicred, um jogo em que a equipe da Semelpa perdeu muitos gols, só que no final conquistou a vitoria por 3 á 0 e a vaga para final, Erica, Joyce e Parruda fizeram os gols. A segunda partida feminina tomou conta do ginásio, superior a maior parte do jogo, as meninas do Santos/Semelpa Adulto abriu 3 á 0 sobre São Paulo/Black Wyte, com dois gols da Lili e um da Fran, e a equipe peixotense pecou muito nas finalizações, principalmente com a grande atleta, Lili, a equipe de Guarantã que não tem nada haver, chegou ao empate em 3 á 3, com dois gols da Vanessa e um de Sandra, a decisão foi para os pênaltis e Guarantã foi mais eficiente e acabou vencendo por 3 á 2.





O masculino começou com o jogo entre, Real Madrid/Truilho contra Santos/Frigobar, um jogo bastante equilibrado nos dois tempos, a equipe peixotense da Truilho que eliminou dois favoritos na competição pecou muito na marcação e uma grande noite do jogador, Tailton de Matupá, a vitoria foi conquistada por 4 á 2 e a vaga para final.





Na outra partida das semifinais, a mais esperado pelo grande publico que compareceu na Vila Olímpica, pelo lado de Peixoto, Boca Junior/Chicão Garimpeiro, pelo lado de Guarantã do Norte, Flamengo/Black Wyte, um jogo de muita correria e uma bela disputa, a equipe de Guarantã trouxe o reforço do jogador Careca, mais quem brilhou mesmo foi Adrianinho que fez 03 gols, goleiro Cássio também foi outro destaque, no final a grande vitoria da equipe guarantaense por 7 á 2 e chegando a final.





A decisão da competição acontece dia 26/11, no futsal masculino e feminino e no voleibol masculino e feminino, confiram os horários:





17h00 - Escolinha Guarantã x Crispym Peixoto - Final Voleibol Feminino

18h30 - Crispym Peixoto x F5 de Matupá - Final do Voleibol Masculino

20h00 - Flamengo/Semelpa Estudantil x São Paulo/Black Wyte - Final Futsal Feminino

21h00 - Flamengo/Black Wyte Guarantã x Santos/Frigobar Matupá - Final Futsal Masculino

