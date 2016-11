/ / De volta ao Mineirão, Brasil de Tite atropela a Argentina

Com gols de Phillippe Coutinho, Neymar e Paulinho, Brasil vence a Argentina por 3 a 0 e segue na liderança das eliminatória

Embora o Mineirão não fosse um estádio que trouxesse boas lembranças, a seleção de Tite não se intimidou em nenhum momento diante da Argentina, time que está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Na noite desta quinta-feira (10), o Brasil não apenas venceu por 3 a 0, mas mostrou um futebol que há muito tempo não se via, onde a coletividade rendeu em boas jogadas e o melhor de tudo, os torcedores puderam ver a seleção brasileira balançar a rede, sair de campo de cabeça erguida e retomar a honra pela pátria que havia sido perdida.





Primeiro Tempo

Diante da Argentina e de volta ao Mineirão, o Brasil entrou em campo buscando sua permanência na ponta da tabela, enquanto a seleção argentina buscava voltar a zona de classificação para Copa do Mundo. Embora tivesse iniciado a partida com mais posse de bola, o Brasil de Tite manteve-se fechado na marcação quando preciso e nos contra-ataques surpreendeu a Argentina.

Aos 24 minutos, Phillippe Coutinho recebeu e da entrada da área mandou uma bomba, abrindo o placar no Mineirão. Com a vantagem o Brasil seguiu com a mesma postura, não deixou espaços para a Argentina e aproveitou os contra-ataques para aumentar a vantagem com Neymar, que recebeu de Gabriel Jesus e chutou na saída do goleiro, encerrando o primeiro tempo.

Segundo Tempo

Com o mesmo ímpeto ofensivo da primeira etapa, o Brasil seguiu aproveitando as brechas pelas laterais, usando da velocidade e habilidade de Neymar, Gabriel Jesus, Phillippe Coutinho, Paulinho e Renato Augusto, com isso o Brasil aproveitou as brechas para chegar ao terceiro gol, aos 13 minutos, Renato Augusto cruzou na medida para Paulinho chutar firme para o fundo da rede.

O Brasil ainda teve tempo de buscar o quarto gol, não faltaram tentativas e grandes jogadas, porém a defesa da Argentina se fechou como pôde para evitar a goleada.

Boas lembranças

Se o Mineirão não trazia boas lembranças depois da sonora goleada diante da Alemanha, a seleção de Tite passou uma borracha no passado e tratou de vencer seu principal adversário por um belo placar de 3 a 0, uma vitória que deixa o time na ponta da tabela com 24 pontos.

Último do ano

Para encerrar o ano de 2016, o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (16), diante do Peru. Já a Argentina encara a Colômbia na terça-feira (15).

Por Bruna Ficagna