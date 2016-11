/ / Cruzeiro assegura empate no Mineirão e diminui chances de título do Peixe

Manoel em posição irregular garante empate em 2 a 2, Santos tropeça no Mineirão e líder Palmeiras agradece

O Santos fez de tudo para seguir na cola do líder, no entanto foi barrado pela Raposa que contando com o apoio de seus torcedores, impediu que o Peixe saísse do Mineirão com os três pontos. Na tarde deste domingo (20), pela trigésima sexta rodada do campeonato brasileiro, o time da casa abriu vantagem, porém devido à erros de Lucas Romero permitiu que o Santos empatasse e virasse o jogo com Ricardo Oliveira, porém nos minutos finais, Manuel em posição irregular, deu números finais à partida.

Pressão no primeiro tempo

Jogando em casa, o Cruzeiro assumiu o domínio da partida, criou grandes chances com Robinho e obrigou o goleiro Vanderlei fazer ótimas defesas, mas soube aproveitar as brechas na marcação do Peixe e contou com o oportunismo de Arrascaeta para abrir o placar aos 22 minutos, o atacante com muita categoria passou pela marcação, girou e chutou de canhota para o fundo da rede.

Assim não Lucas Romero...

Com certeza a tarde não foi favorável à Lucas Romero, o lateral foi o principal protagonista da reação do Santos. Logo aos dois minutos da etapa final, Lucas Romero recuou nos pés de Ricardo Oliveira, o artilheiro não desperdiçou e deixou tudo igual no placar.

Aos 16 minutos, Romero derrubou Copete dentro da grande área e o árbitro marcou pênalti, mais uma vez o artilheiro foi oportuno e decretou a virada para o Peixe.

Pressão da Raposa e gol irregular

Para evitar a derrota, o Cruzeiro foi para o ataque e nos minutos finais conseguiu balançar a rede. Aos 43 minutos Manoel aproveitou a cobrança de falta, para cabecear para o fundo do gol, no entanto o zagueiro estava claramente impedido.

Longe da taça...

Com o empate, o Santos viu o líder abrir grande vantagem na ponta da tabela e acabou ficando distante da taça do brasileirão.

Por Bruna Ficagna