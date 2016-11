/ / Corinthians segue fora do G6 e Ponte busca empate heroico Com a vitória pontepretana, o Timão poderia

Com a vitória pontepretana, o Timão poderia terminar a rodada em quinto lugar, mas segue em sétimo. Por Agência do Futebol

São Paulo, SP, 26 (AFI) - A 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileirão terminou sem a definição das últimas vagas para a Libertadores. Corinthians segue vivo, mas Botafogo e Atlético-PR têm vantagem na briga. Enquanto isso, a Ponte Preta teve uma noite emocionante e o Sport aguarda ansiosamente pelo jogo do Internacional para se livrar do rebaixamento.

O Corinthians irritou sua torcida ao empatar com o Atlético-PR. (Foto: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians)

INCOMPETÊNCIA

O Corinthians recebeu o Atlético-PR em Itaquera e mostrou muita incompetência dentro de casa, perdendo a chance de entrar no G6 mais uma vez ao empatar sem gols com o adversário diretos. Agora, O Timão segue em sétimo, com 57 pontos, a um ponto do Furacão, que ainda é o quinto colocado, com 58.

Entre os dois, está o sexto colocado Botafogo, com os mesmos 58 pontos do Atlético.

MACACA SEGURA FOGÃO

O Fogão foi surpreendido pela Ponte e não conseguiu deixar a vaga bem encaminhada. Mesmo com um jogador a menos em mais da metade do jogo - o atacante Clayson foi expulso ainda no primeiro tempo -, a Macaca conseguiu um empate por 1 a 1, no estádio Luso Brasileiro.

Com este resultado, a Ponte Preta chegou aos 50 pontos, ocupando a décima colocação. Está a um ponto de igualar a melhor campanha da história na era dos pontos corridos com 20 participantes.

Sassá fez o gol do Botafogo, mas Ponte buscou empate com um jogador a menos

Isso ocorreu no ano passado, quando conquistou 51 pontos. De quebra, continua na zona de classificação para a Sul-Americana

EMPATE COM O LANTERNA

Em Belo Horizonte, no Independência, o Sport encontrou dificuldades diante do já rebaixado América-MG, mas conseguiu voltar para casa com um empate por 2 a 2. O resultado não garantiu a permanência do time na Série A, mas não há motivos para o torcedor ser pessimista.

Com o empate, o Leão chegou aos 44 pontos e segue na 15ª colocação, a cinco pontos do Inter, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. No domingo, o Colorado enfrenta o Cruzeiro e se perder garante a permanência do Sport, já que irão restar apenas três pontos em disputa. O América-MG, por sua vez, já está rebaixado e segue na lanterna, agora com 28 pontos.