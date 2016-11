/ / Corinthians 1 x 0 Inter - Põe no DVD! Com pênalti polêmico, Timão vence e afunda rival Z4

A partida também marcou a estreia de Lisca sob o comando do Colorado, o quarto no Brasileirão.

A partida também marcou a estreia de Lisca sob o comando do Colorado, o quarto no Brasileirão. Por Agência Futebol Interior

São Paulo SP, 21 (AFI) - O Corinthians afundou o Internacional na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival pelo placar de 1 a 0, com direito a gol polêmico - para por no DVD -, em partida realizada na noite desta segunda-feira, na Arena Corinthians, pela 36ª rodada.

Com o resultado, o Internacional vê o Vitória abrir três pontos na luta contra a queda. O time gaúcho, que não vence há cinco jogos, soma 39, contra 54 do Corinthians, que ainda sonha em conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América.

DEU SONO!

O primeiro tempo de Corinthians e Internacional foi de poucas emoções. O clube paulista tinha a posse de bola, tentava envolver o time adversário, que se segurou e deixou o jogo muito truncado no meio de campo. A equipe da casa foi chegar com perigo aos 11 minutos. Fagner deixou Camacho de frente para o gol. O volante arriscou, mas parou na grande defesa de Danilo Fernandes. A bola ainda ficou viva dento da área, até William tirar no carrinho.

A resposta do time gaúcho veio na sequência em um lance despretensioso de Vitinho. O atacante arriscou de fora da área. A bola desviou em Marlone e por pouco não parou no fundo das redes, passando rente à trave.

A partir daí o jogo ficou ainda mais equilibrado. Marquinhos Gabriel buscava o jogo, tentando colocar fogo na partida, mas acabou não tendo o apoio de seus companheiros, apagados nesses primeiros 45 minutos.

NO DVD!

No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor a partiu para cima do Internacional. Aos oito minutos, Romero disputou a bola com Ernando e ficou estendido dentro da área. O árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Marlone abriu o marcador no Itaquerão.

Indicado ao prêmio Puskas Marlone esteve endiabrado. O jogdaor foi para a jogada individual, cortou para o meio e chutou na trave, quase o segundo do Corinthians, que chegou novamente com Wendel. O lateral cabeceou na entrada da área e quase pegou Danilo Fernandes desprevinido. O goleiro fez um milagre.

Nos minutos finais, o Timão aproveitou a posse de bola para segurar o resultado. O Internacional tentou se jogar com tudo para o ataque, mas acabou passando longe de evitar a derrota na Arena Corinthians.

PRÓXIMOS JOGOS

O Corinthians enfrenta o Atlético-PR no sábado, às 21, na Arena Corinthians e fecha sua participação no Brasileirão no dia 4 de dezembro, contra o Cruzeiro no Mineirão. O Inter tem pela frente o mesmo time mineiro no domingo, às 17, no Beira Rio. Depois vai até o Rio de Janeiro para pegar o Fluminense, no Maracanã.