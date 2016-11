/ / Colisão envolvendo ônibus e três veículos entre Lucas e Mutum deixa um ferido

O acidente envolvendo um Fiat Pálio preto, um ônibus, uma carreta e um caminhão (marca e modelo não informados) ocorreu na BR-163, no quilômetro 638, entre os municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, esta tarde.





Segundo informações da assessoria da Rota Oeste, apenas o condutor do Pálio teve ferimentos e precisou ser encaminhado ao hospital local para exames mais detalhados. Os demais motoristas e os passageiros do ônibus não ficaram feridos. Ainda segundo a Rota Oeste, o carro teria rodado na pista e atingido a lateral do ônibus.





Devido a isso, o caminhão bateu atrás do ônibus. Já a carreta que vinha atrás acabou acertando a traseira do caminhão. Esta versão passa ser investigada pelas autoridades policiais. O ônibus ficou sobre a pista e foi removido pela Rota do Oeste para faixa de domínio.





A pista ficou parcialmente interditada, mas a passagem de veículos foi liberado pouco tempo depois. No ônibus, havia cerca de 20 passageiros que seguiram viagem em outro veículo da mesma empresa.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)