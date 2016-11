/ / Capacidade de abastecimento é ampliada em Guarantã do Norte com a operação da nova Estação de Tratamento de Água

O sistema de abastecimento de Guarantã do Norte foi ampliado com a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que entrou em funcionamento neste mês de novembro. A obra duplicará a produção de água na cidade e a população terá mais água tratada disponível para consumo. Localizada na sede da Águas de Guarantã, no Centro, a estrutura tem capacidade para tratar 180 mil litros de água por hora, garantindo o fornecimento de água tratada com ainda mais qualidade e regularidade para os moradores.





A captação da água que abastece o município continuará sendo realizada no Rio Braço Sul e enviada a nova estação por meio de uma adutora. Resultado de um investimento de implantação em torno de R$ 2,4 milhões em equipamentos, urbanização e infraestrutura, a iniciativa faz parte do programa de obras desenvolvido pela Águas de Guarantã, para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento no município.





Além da construção da ETA, a concessionária executou outras importantes obras para assegurar um sistema ainda mais moderno e eficiente, entre elas, melhorias no sistema de captação de água bruta, com a instalação de novos conjuntos moto-bomba. As ações incluem também investimentos voltados para a modernização da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), que funcionará com um sistema inteligente, controlando o envio de água de acordo com o consumo da população nos horários de pico.





O gestor de operações da Águas de Guarantã, Lucas Rocco, ressalta que ainda estão em andamento diversos projetos para a melhoria dos serviços, que passarão a acompanhar o contínuo crescimento do município. “A concessionária tem trabalhado para garantir que a população receba água tratada todos os dias com qualidade, contribuindo também para o desenvolvimento econômico da cidade. As obras não param, novos investimentos já estão na programação para atender a demanda crescente”.





Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu