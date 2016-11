/ / Campeonato Regional de Futsal e Voleibol de Peixoto de Azevedo fecha com chave de ouro

O Campeonato Regional de Torcidas e Comércio de Futsal e o Regional de Voleibol teve seu enceramento neste sábado, 26/11 no Ginásio da Vila Olímpica de Peixoto de Azevedo.





Voleibol

A competição fechou com chave de ouro, com um belo publico que compareceu na Vila Olímpica e aconteceu grande jogos, no primeiro jogo foi no voleibol feminino, Crispym/Peixoto venceu a Escolinha de Guarantã por 2 sets á 1 e levou o titulo da competição, e a destaque foi atleta do time peixotense,Luana, a decisão do voleibol masculino,teve atletas de alto nível,Peixoto, Matupá, Guarantã, Sinop e Marcelandia, melhor nos três sets a equipe F5 de Matupá acabou vencendo Crispym de Peixoto por 3 sets á 0 e conquistou o titulo, Arthur de Matupá foi o atleta destaque.

Futsal

A decisão do futsal começou no feminino, rivalidade, Peixoto e Guarantã esteve em quadra nos dois tempos, a equipe peixotense, Flamengo/Semelpa Estudantil saiu na frente, aos poucos a equipe de Guarantã do São paulo/Black Wyte cresceu na partida e chegou á 3 á 1, na segunda etapa as meninas peixotense foram com tudo e chegou ao empate, a decisão foi para os pênaltis, após varias cobranças, a goleira Alice fez a devesa e Kelry deu a vitoria para equipe de Peixoto, Erica da Semelpa foi artilheira e Alice a goleira destaque.

Decisão do masculino

Quem lotou o Ginásio da Vila Olímpica para ver uma decisão bastante disputada entre Guarantã contra Matupá, quebraram a cara, a equipe Flamengo/Black Wyte acabou moendo o time Santos/Frigobar, em um ritmo forte a equipe de Guarantã fez historia em uma final de competição em Peixoto de Azevedo, o massacre foi de 13 á 1 e levou a premiação, Adrianinho acabou levando a artilharia, e o goleiro Cássio o goleiro destaque, os dois e de Guarantã.

Entrega da premiação

Após cada jogos foram entrega as premiações, medalhas, troféus, brindes e dinheiro, o Secretario de Esportes, Lenilton Mardine, "agradeceu a Prefeitura Municipal pelo apoio, Acipa e Renascença pelo brindes, a todos órgãos de comunicação que fizeram a cobertura do evento durante 40 dias, a Luíza Miranda pelas transmissões ao vivo, Dinaldo nos desaines ,a equipe de arbitragens do voleibol e futsal, e as equipes participantes". Das autoridades presentes esteve o prefeito eleito, Mauricio Ferreira.

Por Esporte de Peixoto.com