/ / Caixa reduz taxas de juros do crédito imobiliário

A taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal no crédito imobiliário para pessoa física e jurídica será reduzida. O banco anunciou, nesta terça-feira (8), a diminuição da cota mínima de financiamento dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

A medida repassa ao consumidor, que financiar imóveis novos ou usados, a queda de 0,25 ponto percentual da Selic (taxa básica de juros).

Salário

Clientes que adquirirem imóveis novos ou na planta, cuja construção tenha sido financiada pela Caixa, e fizerem a opção de receber o salário pelo banco, terão taxas de juros especiais, iguais às oferecidas aos servidores públicos.

As taxas de juros passariam, nesse caso, de 11,22% a.a para 9,75% a.a, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 12,5% a.a para 10,75% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).