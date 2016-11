/ / Avião com delegação da Chapecoense cai. São 76 mortos e só 5 sobreviventes

Danilo, Folmman e Alan russo são os três jogadores atendidos em hospitais perto de Medellin.

Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Uma tragédia no ar. A delegação da Chapecoense que voava numa aeronave da Lamia, empresa da Bolívia, caiu perto de Medellin. As primeiras informações dão conta de apenas cinos sobreviventes (um morreu a caminho do hospital), com três jogadores, uma aeromoça e um jornalista brasileiro Rafael Henzel, narrador da Rádio Oeste de Chapecó. Entre os sobreviventes estão o goleiro Danilo e o lateral Alan Ruschel e Follman, também goleiro. As últimas informações são de 76 mortos.

Viajaram 72 passageiros e nove tripulantes (81 no total). O avião sofreu uma pane elétrica e fez um poso forçado. A pane pode ter sido causado até por problemas de combustível. A aeronave se partiu em três partes. Houve uma mudança de logística na viagem. A delegação deixou o Brasil do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas fez uma escala em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no aeroporto de Biro Biro.

Lá é que os brasileiros entraram em vôo da Lamia, empresa da Bolívia, e que usa aviões de fabricação inglesa. Esta aeronove é nova, de apenas 17 anos. Este avião não se fabrica mais desde os anos 90. São registradas três acidentes com este modelo. O avião não explodiu, de acordo com informações dos paramédicos.

Imagens do avião que se partiu em três partes após pouso forçado perto de Medellin

A queda aconteceu às 10 horas da Colômbia, pouco mais de uma hora da madrugado (de Brasília). A região é montanhosa e de difícil acesso. Segundo informações da rede de TV Caracol a aeronave estava perto das cidades de La Ceja e Aberrojal, região próximo ao aeroporto de Rio Negro. A região do acidente é montanhosa. O avião teria caído há apenas 25 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de destino.

Rafael Henzel, jornalista, vivo

De acordo com a imprensa local ainda, o avião perdeu contato com a torre de controle às 22h15 (1h15 de Brasília). O SOS foi emitido entre as cidades de Ceja e Lá Unión. O avião, de matrícula CP2933, fez uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, depois de decolar do Brasil.

O prefeito de Medellin, Frederico Gutierrez, é quem confirmou, inicialmente, 25 mortos e seis sobreviventes. As últimas informações não dão conta de mais sobreviventes. Eram 25 jogadores, mais comissão técnica, dirigentes entre eles o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto.

JORNALISTAS E DELEGAÇÃO NO VÔO

No avião estavam também jornalistas da Fox Sport e da Rede Globo, entre eles o ex-jogador

Mário Sérgio está entre os mortos

Mário Sérgio Pontes de Paiva, comentarista esportivo da Fox.No total estavam no avião 21 jornalistas.

O time brasileiro, rival do Palmeiras no fim de semana na partida que deu ao time paulista a conquista do título nacional, faria o primeiro confronto da decisão da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional, quarta-feira.

O time de Santa Catarina é comandado por Caio Júnior, que já dirigiu o Palmeiras. Os jogadores da equipe são os goleiros Danilo e Follmann; os laterais Gimenez, Dener, Alan Ruschel e Caramelo; os zagueiros: Marcelo, Filipe Machado, Thiego e Neto; os volantes: Josimar, Gil, Sérgio Manoel e Matheus Biteco; os meias Cleber Santana e Arthur Maia; e os atacantes: Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela

A Confederação Sul-Americana já cancelou a partida e se colocou à disposição dos envolvidos. Uma das possibilidades é o avião ter sofrido pane elétrica. Os sobreviventes estão sendo levados para dois hospitais da região próxima ao aeroporto Jose Maria Córdoba, em Rionegro, nas imediações de Medellín, um deles é o San Juan de Dios.

Este avião que caiu foi usado pela seleção argentina recentemente. Empresa só tem quatro iguais.

Alan e Danilo, ambos da Chapecoense, teriam sido os primeiros a serem resgatados. Na emergência do voo, o piloto teria aberto os tanques de combustível para evitar a explosão da aeronave na queda.

NOTA OFICIAL

A Chapecoense emitiu uma nota.

"Em função do desencontro das notícias que chegam das mais diversas fontes jornalísticas, dando conta de um acidente que transportava a delegação da Chapecoense, a associação esportiva, através de seu presidente Ivan Tozzo, reserva-se o direito de aguardar o pronunciamento oficial da autoridade aérea colombiana, a fim de emitir qualquer nota sobre o acidente. Que Deus esteja com nossos atletas, dirigentes, jornalistas e demais convidados que estão juntos com a delegação".

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) cancelou todas as atividades esportivas sobre a Sul-Americana. O site oficial do rival da Chapecoense, Atlético Nacional, também se manifestou sobre o acidente, lamentando o ocorrido e desejando sorte ao time brasileiro e aos sobrevivente.

Pela primeira vez em sua história, a Chapecoense disputaria um título de competição internacional. A equipe faz campanha regular na Série A do Campeonato Brasileiro.