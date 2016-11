/ / Assunção requere audiência pública para a implantação do Hemocentro em Sinop

Audiência pública deve ser realizada em 14 de dezembro na Câmara de Vereadores

A reunião foi realizada na tarde desta quarta-feira (16), na Câmara de Vereadores proposta pelo vereador Fernando Assunção (PSDB) e contou com a presença do empresário de Sinop Guilherme Cesar Ferráz, que deu início no mês de outubro a uma campanha de doação de medula óssea em Sinop e em varias outras cidades e estados, devido a ter sido diagnosticado com Mielo Fibrase Primária um tipo raro de leucemia para qual o único tratamento disponível é o transplante de medula óssea.



A reunião contou também com participação dos vereadores Ademir Bortoli, Ticha, Negão do Semáforo, Carlão Coca Cola, Roger Schallenberger, professor Hedvaldo Costa e a vereadora eleita, professora Branca. O objetivo da reunião é criar o comitê e fazer a solicitação de uma audiência pública a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2016, nas dependências da Câmara de Vereadores de Sinop, com o objetivo de unir autoridades, a sociedade civil organizada para implantação do Hemocentro em Sinop.





No mês passado Assunção requereu em tribuna o envio de um oficio a UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso), Assembléia Legislativa e a Câmara Federal através do deputado federal Nilson Leitão (PSDB), para que seja realiza a divulgação da campanha e ampliação de recursos para o REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) no estado, para que com isso houvesse um aumente do número de doadores cadastrados aumentando assim as opções. O parlamentar ainda lembrou o caso de Guilherme César Ferráz.



O empresário destacou que a campanha de conscientização e doação de medula não esta sendo realizada só em Mato Grosso, mas em várias cidades do país, e que este é um meio de sensibilizar a população para realizar a doação e salvar vidas. Uma das maiores dificuldades encontradas por ele é justamente a distância do Hemocentro mais próximo, que fica em Cuiabá.



“Hoje começa a passar o VT nas televisões locais para chamar a população para participar do cadastramento que será realizado no campus da Fasipe nos dias 30 de novembro, e 01 e 02 de dezembro, a ação consiste na coleta de 5 ml de sangue, e o preenchimento de um formulário, para que a pessoa possa entrar no cadastro da REDOME, no horário de 08h00 a 17h00. É preciso deixar claro que as pessoas não vão na faculdade fazer a doação, o que será realizado é a coleta de sangue e o cadastramento, por ter apenas 2 mil kits, é importante o pré-agendamento pelo telefone 3511-0754 onde as pessoas podem agendar o melhor horário para ir ate a faculdade”, salientou Guilherme.



Assunção juntamente com o empresário propuseram á realização de uma audiência pública, como objetivo reunir autoridades, a sociedade civil organizada além das entidades de classe, para a implantação de um Hemocentro na cidade. O pedido deve passar pela Comissão de Saúde e Seguridade Social da casa de leis que tem como presidente o professor Wollgran Araújo Lima (DEM), fazem parte da comissão ainda os vereadores professor Hedvaldo Costa e Franscisco Specian que vão autorizar ou não a referida.



O tucano também ira pedir total atenção e prioridade a nova bancada do PSDB 2016, para unir forças nesta bandeira e dar andamento aos trabalhos pelo Hemocentro.

“Este registro com o cadastramento de pessoas no banco de doadores de medula óssea salva vidas, no entanto, só temos em Cuiabá, e necessitamos que seja implantado em Sinop com urgência, uma vez que aqui também temos famílias que necessitam de transplantes para salvar a vida de entes queridos. Já acionei o gabinete do deputado federal Nilson Leitão em Brasília para requerer ao INCA, a liberação e ampliação de recursos para maior coleta de doações. Vamos multiplicar o número de doares de medula. Estamos requerendo a realização de uma audiência pública para o dia 14 de dezembro aqui na Câmara de Vereadores, para debater com autoridades e a sociedade civil organizada e com as entidades de classe a implantação do Hemocentro em Sinop”, finalizou Assunção.

Dieny Vieira

Assessora