/ / Assunção buscará na Seduc a retomada de obras de escolas estaduais em Sinop

Vereador solicita que obras de escolas estaduais Cleufa Hubner e a nova Nossa Senhora de Lurdes sejam retomadas

O Vereador Fernando Assunção (PSDB), vai solicitar urgência ao governo de Mato Grosso através do secretário de Educação, Marco Marrafon , com copia ao d eputado federal Nilson Leitão (PSDB), e aos deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Baiano Filho, e Silvano Amaral a retomada imediata das obras das escolas estaduais Cleufa Hubner e Nossa Senhora de Lurdes, que foram paralisadas.





A ordem de serviço para construção da nova escola Nossa Senhora de Lurdes, foi dada no início deste ano. Atualmente funcionando no Setor Industrial, ela será transferida para o Jardim Terra Rica. A Obra está orçada em R$ 1,9 milhões e deve ter 11 salas de aulas. Quando lançada como “Escola Conceito”, o prazo de entrega foi estipulado em 180 dias.





A construção da Escola Estadual Cleufa Hubner, localizada no bairro Jardim das Nações, em Sinop é oriunda de um convênio de 2011 e foi licitada em 2013 ainda no mandato do Ex-Governador do estado de Mato Grosso Silval Barbosa, a obra estava paralisada e foi retomada pela atual gestão estadual no início deste ano, no entanto, a obra foi novamente paralisada. A edificação esta o rçada em R$ 5 milhões. A escola também deveria ser entregue em 2016.





Para 2017, temos a expectativa de que a SEDUC inicie novas obras como a dos bairros Daury Riva, Sebastião de Mattos e Nico Baracat. Além das reformas das escolas Olímpio João Pissinati Guerra, São Vicente de Paula e Rosa dos Ventos.





Para Fernando Assunção as obras das escolas precisam ser retomadas o quanto antes para que o estado possa atender a demanda de vagas no ensino médio. “Precisamos ter a retomada urgente das obras das duas escolas que deveriam ter sido entregues este ano, a Cleufa Hubner e a Nossa Senhora de Lurdes, além das reformas anunciadas. O governo do estado precisa garantir mais vagas no ensino médio e profissionalizante, e para isso precisamos de novas escolas. A concretização de obras estruturantes em Sinop fará com que tenhamos mais escolas com qualidade”, finalizou.





Dieny Vieira

Assessora