/ / Após vitória no primeiro jogo da final, Jefferson Paulista minimiza vantagem e pede cautela: “Manter os pés no chão”

O primeiro passo rumo ao título da segunda divisão do Campeonato Catarinense já foi dado. No último domingo (20) o Almirante Barroso venceu em casa o Atlético Tubarão por 3 a 1 e, para sagrar-se campeão, pode empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença no decisivo duelo do próximo final de semana.





Em busca do título para coroar a excelente campanha do Barroso na competição, que perdeu apenas duas vezes em 19 jogos, o atacante Jefferson Paulista valorizou a atuação da equipe no primeiro jogo da final. “Conseguimos uma boa vantagem para a partida decisiva, deu tudo certo. Mostramos nossa força em campo, mas ainda é muito cedo para comemorar. Jogando em casa era nosso dever partir para cima, buscar a vitória e, se possível, conseguir saldo de gols, que foi o que fizemos”, ressaltou o jogador, que só não atuou em dois jogos da equipe no campeonato. São 10 vitórias, cinco empates e duas derrotas.





Até aqui foram três duelos entre as equipes que decidem o título da competição, com um empate e uma vitória para cada lado. Ciente do equilíbrio nos confrontos, Jefferson Paulista preza pela cautela e, apesar do placar construído, o atacante garante que a equipe não vai jogar em cima da vantagem. “É um novo jogo. Vamos manter os pés no chão, ter cautela e entrar em campo como se não existisse essa vantagem. Claro que o regulamento nos beneficia, mas só vamos pensar nisso depois, de acordo com as circunstâncias do jogo. O time está focado e pronto para trazer esse título”, finalizou.

A partida entre Atlético Tubarão e Almirante Barroso acontece neste domingo (27), às 16h, no estádio Domingos Gonzalez.



