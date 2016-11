/ / Ana Carolina traz turnê "Grandes Sucessos" para a Capital

É isso aí: Ana Carolina vai atravessar o seu futuro e fazer das novas lembranças musicais um lugar seguro. No dia 12 de novembro, a cantora traz a turnê "Grandes Sucessos" para o palco da Musiva , em Cuiabá. Por meio de uma viagem sonora, Ana Carolina pretende reviver os grandes hits de seus mais de 15 anos de carreira e hipnotizar os olhares do público mato-grossense.





Dona de uma potente voz rouca e técnica impecável, a cantora mineira é considerada uma das maiores intérpretes do país. Por meio do canto forte de seus versos, Ana Carolina faz transparecer em seus shows algumas de suas nuances – que se desdobram em sucessos como "Garganta", "É Isso Aí", "Elevador", "Madona", "Quem de Nós Dois" e "Confesso", entre outros.





Em Cuiabá, o som vigoroso da artista estará acompanhado pelo percussionista Leonardo Reis e pelo DJ Mikael Mutti – que contribuem para a atmosfera eletrônica da apresentação. No palco, Ana Carolina rege sua música, sua relação com a plateia e seu canto. Tudo isso, com temperos que vão do samba-reggae à Jovem Guarda por meio de versos doces ou diretos – por vezes, carregados de um sentimentalismo tratado como tesão e vice-versa.





"A Ana Carolina é, sem dúvidas, uma das mais importantes artistas nacionais. Ela é cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista e videomaker . O show 'Grandes Sucessos' é uma grande celebração com seu público, que tem a oportunidade de reviver todas as fases de sua trajetória. A apresentação vem para coroar uma sequência de shows de extremo bom gosto em Cuiabá. Será uma noite para nos revirar pelo avesso e alimentar a alma", comenta Marcelo Rocha, produtor cultural na MR Produções.





Parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga marcaram a trajetória da cantora – que contabiliza 12 álbuns, 6 DVDs e diversos prêmios . No dia 12 de novembro, a abertura em grande estilo fica por conta do som contagiante de Raphael Koury, que vem conquistando o público mato-grossense com muito pop rock. A s portas da Musiva estarão abertas a partir das 21h e o show da Ana Carolina tem previsão para 00h15. O evento conta com a assinatura da MR Produções.





INGRESSOS – Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda da Casa de Festas e do Ingressos MT, assim como no apoiador do evento Dom Manuel – com preços promocionais exclusivos. Pela internet é possível adquirir a entrada por meio do site da Musiva .





O valor referente ao setor pista, segundo lote promocional, é de R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira), disponíveis até acabarem as unidades limitadas. As mesas (para 6 pessoas) do setor A podem ser adquiridas pelo valor de R$ 1.800,00; do setor B por R$ 1.500,00; e os camarotes (para 10 pessoas) por R$ 1.800,00.





Também é possível adquirir cadeiras individuais no setor A por R$ 300; no setor B por R$ 250; e no setor C (cadeiras avulsas) por R$ 140. Mais informações pelo telefone (65) 9 8136-2000.