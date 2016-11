/ / Ameaçado, Inter dispensa Roth e promete novo técnico em 24 horas

O técnico Celso Roth fez sua última partida no comando do Internacional na noite desta quinta-feira. Seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho dispensou o treinador após o empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta no Beira-Rio e prometeu um substituto em 24 horas.