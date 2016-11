/ / Alunos e professores da Escola Albert Einstein realizam feira de ciências (Confira as fotos)

No período do dia foram apresentados os trabalhos dos projetos da feira de ciências e no período da noite foi apresentado o projeto referente à cultura africana com apresentação de desfiles de garotas afro descendentes, que teve a aluna Bianca Caroline como vencedora, além da culinárias onde foi servido aos convidados acarajé para degustação, artesanatos, pinturas dos principais autores da literatura afro brasileira e danças de todas as culturas africanas intitulado “Herança Africana”. A noite foi encerrada com o show das cantoras Dany e Dara que são alunas da escola Albert Einstein.