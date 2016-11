/ / Alcione relembra grandes sucessos e clássicos do bolero em show na Capital

Ela vai cantar o amor e te virar a cabeça. Nesta sexta-feira (2), a cantora maranhense Alcione traz todo o seu romantismo para o palco da Musiva , na Capital. Com a turnê "Alcione Boleros", Marrom – como é carinhosamente conhecida pelo público – irá desfilar sucessos que pretendem emocionar "à flor da pele" e, ao mesmo tempo, celebrar os seus 45 anos de carreira.





No repertório, inesquecíveis e antológicos boleros que embalaram – e ainda embalam – romances, amores e desamores como "Risque" (Ary Barroso), "Segredo" (Herivelto Martins), "Que Queres Tu De Mim" (Jair Amorim e Evaldo Gouveia), " Gracias A La Vida" (Violeta Parra), " Escribeme " ( Guilhermo Castillo ), "Corsário” (João Bosco e Aldir Blanc), entre outros.





Também entram em cena grandes hits de sua carreira como "Estranha Loucura", "Além Da Cama", "A Loba, Mulher Ideal", "Faz Uma Loucura Por Mim", "Meu Ébano", "Gostoso Veneno", "Não Deixe o Samba Morrer" – cedendo tom ao “Centenário do Samba”, comemorado no dia 27 de novembro, data que marca o registro da canção “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida.





"As nuances de Alcione são muitas e nós sabemos que ela não economiza nas tintas quando canta o amor. Este projeto 'Alcione Boleros' surgiu de um sonho artístico da cantora, que ela acalentava há tempos. Sem dúvidas, ele vem para corar uma série de shows de extremo bom gosto em Cuiabá. É uma honra trazer a Marrom para Cuiabá. Ela, que é considerada uma das maiores intérpretes do país", enfatiza Marcelo Rocha, produtor cultural na MR Produções.





Acompanhada pela Banda do Sol, Alcione tem o dom de imprimir em suas interpretações – sejam elas, em português ou em espanhol – uma visceralidade única por meio de sua voz poderosa e de um coração tropical. Fã das melodias densas do ritmo latino, Alcione sempre gostou de se aventurar pelo bolero ao som de sucessos de músicos como Ary Barroso, Ângela Maria, Mercedes Sosa e Cauby Peixoto – cantor e amigo para quem ela espera fazer uma homenagem com este novo espetáculo.





Em Cuiabá, o roteiro do show ainda irá contar com faixas inéditas e muita poesia. A abertura fica por conta do som delicado e intimista da cantora Lorena Ly, que já é sucesso Mato Grosso afora. No dia 2 de dezembro, as portas da Musiva estarão abertas a partir das 22h e o show da Alcione tem previsão para 00h30. O evento conta com a assinatura da MR Produções numa parceria com a Musiva.





INGRESSOS – Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de vendas da Casa de Festas e do Ingressos MT, assim como no apoiador do evento Dom Manuel – com preços promocionais exclusivos. Pela internet é possível adquirir a entrada por meio do site da Musiva e do Cabeça de Pacu.





O valor referente ao setor pista, segundo lote promocional, é de R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira), disponíveis até acabarem as unidades limitadas. As mesas (para 6 pessoas) do setor A podem ser adquiridas pelo valor de R$ 1.800,00; também é possível adquirir cadeiras individuais no setor A por R$ 150 (meia-entrada) e R$ 300 (inteira).





Os camarotes (para 10 pessoas) estão disponíveis para compra pelo valor de R$ 2.200. Por meio de uma parceria, clientes da Porto Seguro e da JR Pneus – patrocinadores do evento – tem o direito à descontos de 50% na compra de ingressos pista (inteiros). Para tal, é preciso apresentar a carteirinha ou apólice da Porto Seguro no ato da compra ou adquirir as entradas nas lojas da JR Pneus. Mais informações pelo telefone (65) 9 8136-2000.