/ / Acidente na BR 163 próximo de Guarantã do Norte envolvendo bitrem e camioneta faz uma vitima fatal

Na tarde da sexta-feira (25/11) por volta das 17h00min aconteceu um acidente com vitima fatal, na BR 163, envolvendo uma carreta bitrem gaiola boiadeiro e uma camioneta S10, há 10 quilometros de Guarantã do Norte/MT sentido estado do Pará.





O motorista da S10, Urbano Claudionor Assunção, era pecuarista na cidade do castelo de Sonho/PA, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no memento do acidente, seu corpo ficou preso nas ferragens, já o motorista do Bitrem, senhor Boaventura Cantuário dos Reis que reside na cidade de Novo Progresso/PA, nada sofreu.





Segundo o motorista da Carreta, no momento do acidente chovia muito e após a camioneta fazer a curva, sentido estado do Pará/Guarantã do Norte, possivelmente pegou uma Aquaplanagem e invadiu a pista contraria e com isso o choque foi inevitável.





Na batida a cabine da carreta vasculou (desaclopou) e com isso o motorista não viu nada, só o impacto ele estava usando o cinto de segurança, isso fez com que ele permanecesse dentro da cabine. A parte da frente da carreta ficou completamente em cima da camioneta. Os peritos da POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no local realizando os levantamentos.





O transito ficou interrompido por varias horas, sendo liberado por etapas. As Policias Militar e Civil, estiveram no local controlando o transito até a chegada da policia rodoviária federal. Para retirar o corpo da vitima das ferragens precisou acionar o corpo de bombeiro.





A funerária Pax Memorial é quem está prestando todos os trabalhos fúnebres. Segundo a funerária, o velório da vitima Urbano Claudionor e o sepultamento, será decidido pela família

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)

