/ / Acidente gravíssimo com carreta e Micro Ônibus no Distrito de Caracol, município de Trairão deixa mortos e feridos

De acordo com a assistente social que acompanhou as vítimas encaminhadas para o Hospital Municipal de Trairão, sudoeste do estado, 12 pessoas feridas no acidente chegaram a ser socorridas. 3 acabaram morrendo. Uma criança e um homem morreram na ambulância a caminho do hospital.





O motorista da carreta ainda foi submetido a vários procedimentos no pronto socorro mas, não resistiu a uma hemorragia interna e também morreu. 4 pessoas foram transferidas para Itaituba, um coronel do exército, um homem ainda não identificado, uma mulher que está em coma e o cobrador do micro ônibus com suspeita de fratura em uma das pernas e na bacia. Os outros feridos estão em observação mas, já foram liberados do hospital.





Não se sabe quantas pessoas estavam no micro ônibus que saiu de Itaituba com destino a cidade de Novo Progresso. IML de Itaituba deve fazer a remoção dos corpos que ficaram presos as ferragens. Pelo menos 17 pessoas estavam no micro ônibus. Até agora foram identificados 6 corpos no local do acidente.





O acidente aconteceu no início da tarde desse domingo há 18km do Distrito de Caracol, município de Trairão, BR 163. Um micro ônibus de uma Cooperativa de transportes de Itaituba se chocou de frente com uma carreta que seguiria para Santarém.





O trecho da BR está asfaltado. Ainda não se sabe a causa do acidente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em Santarém foi deslocada para o local do acidente, para apurar sobre o acidente e confecção de relatório oficial para medidas burocráticas como acesso ao seguro DPVAT.





Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações do grupo Uninter