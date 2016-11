/ / Acadêmicos de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam de Palestra técnica com pesquisador da EMBRAPA

Com o objetivo de levar ao conhecimento dos acadêmicos informações de cunho tecnológico referente a adequação ambiental de uma propriedade rural, os acadêmicos do 2º semestre A e B do curso Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram da Palestra técnica com o pesquisador da EMBR APA Agrossilvipastoril de Sinop, o Biólogo Dr. Ingo Isernhagen, no dia 6 de outubro, na Câmara Municipal de Vereadores de Guarantã do Norte.





Durante a palestra, Dr. Ingo retratou estratégias para a recuperação de áreas degradadas e reposição da reserva legal, onde o foco é adequar a propriedade para que não tenha passivo ambiental, com uma visão empresarial. Além de discutir a lei ambiental vigente no país, principalmente no que diz respeito à reposição da reserva legal, as estratégias que o produtor pode adotar para obter renda destas áreas, com o objetivo de amortizar os gastos inerentes à recuperação, e mesmo, ganhos futuros com a exploração de produtos madeiráveis e não madeiráveis destas áreas.





Segundo o coordenador do curso de Tecnologia em Agronegócio, prof. Julio Cesar Santin a participação dos acadêmicos possibilitou a interdisciplinaridade dos conteúdos estudados, retratando o que é visto na sala de aula com a realidade da pesquisa e informações técnicas atuais, além de possibilitar o intercâmbio de conhecimentos com diferentes profissionais que trabalham com pesquisa e propagação de tecnologias.

Ascom/FCSGN

Fotos: Julio Cesar Santin