/ / Acadêmicos de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam de Palestra sobre área de atuação de perícia criminal

Os acadêmicos do primeiro semestre A e B do curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram da Palestra sobre a área de atuação de perícia criminal ministrada pelo perito oficial criminal Jim Heiji Aburaya e pela farmacêutica Camila Cristina Pereira de Souza, durante a disciplina "Fundamentos da Ciên cias Farmacêutica", no dia 18 de outubro.



O objetivo da palestra foi demonstrar a função do farmacêutico na área de perícia criminal. Nela, ambos os profissionais realizaram uma breve amostra de como o trabalho deles acontece na prática, com uma exemplificação de conduta, colaborando, desta forma, para que os acadêmicos entendessem a importância deste profissional e do que se trata este campo de atuação.

Segundo a coordenadora do curso de Farmácia da FCSGN, Prof.ª Ma. Gleycivani Nunes da Silva, a palestra colaborou para a formação acadêmica por demonstrar a potencialidade da formação farmacêutica neste segmento de atuação: “A prática apresentada irá fornecer o embasamento suficiente para os futuros profissionais poderem determinar seu interesse pelo campo de trabalho”. Ascom/FCSGN Fotos: Arlete Tavares Buchardt