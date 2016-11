/ / Acadêmicos de Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte visitam Embrapa Agrossilvipastoril de Sinop

Possibilitar aos acadêmicos interação com ambientes de produção de conhecimento fora da Instituição de Ensino – IES, é um dos objetivos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, tendo isto em mente, os acadêmicos do 2º semestre A e B do curso de Tecnologia em Agronegócio, realizaram uma visita técnica à Embrapa Agrossilvipastoril de Sinop – MT, no dia 16 de novembro.

Através da visita, os acadêmicos puderam conhecer novas tecnologias produtivas a fim de criar expectativas para futuras áreas de atuação profissional ou de pesquisa acadêmica, além de entrar em contato com pesquisadores e o que há de mais inovador em tecnologias voltadas ao agronegócio.





Segundo o coordenador do curso de Tecnologia em Agronegócio, prof. Julio Cesar Santin, a atividade faz parte de eventos extracurriculares e a Faculdade proporciona condições para que os acadêmicos participem, e com isso, tenham oportunidades ímpares nesta jornada na busca de conhecimentos, além de que, estarão em contato com o que há de mais inovador em tecnologias nas atividades do agronegócio do país: “Visitar a EMBRAPA é sinônimo de visitar uma instituição de desenvolvimento de tecnologias que tem uma interação com as principais entidades de pesquisa no mundo, consequentemente, o que há de mais novo em produção agropecuária”.





O coordenador Julio acrescenta ainda que a visita foi importante para os acadêmicos desenvolverem uma mentalidade crítica no que se refere às novas tecnologias produtivas propostas e a realidade de sua região e possibilitou a interação dos acadêmicos com varias áreas produtivas, para que abram caminhos e ideias no intuito de trabalharem com o projeto integrador nos próximos semestres do curso, além da interdisciplinaridade dos conteúdos estudados, retratando o que é visto na sala de aula, com a realidade produtiva mundial.