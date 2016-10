/ / Zé Humberto decide Apoiar Érico para prefeito e Cobra compromissos com a Populacão

Ter o apoio do fundador da cidade e ex-prefeito por dois mandatos, José Humberto Macêdo, sempre foi um sonho e um desafio para os candidatos que disputam a prefeitura Em Guarantã do Norte/MT.

Extremamente assediado por todos Zé Humberto sempre se manteve neutro, mesmo com algumas lideranças políticas estarem afirmando que tinham o apoio dele.





Na terça-feira, 27 finalmente Zé Humberto manifestou seu apoio nestas eleições ao candidato Érico. Muitos amigos e companheiros políticos que acompanham Zé Humberto contribuíram para essa decisão.





O ex-prefeito considerado por muitos como a maior liderança política do município conversou com o candidato e cobrou que se eleito, Érico trate com muito respeito e transparência os recursos públicos, que olhe com carinho e atenção á zona rural, e que tenha coragem e determinação de tomar medidas enérgicas para resgatar a qualidade da saúde pública.





Zé Humberto lembrou que durante seu governo a saúde de Guarantã do Norte era referencia no nortão de Mato Grosso. O ex-prefeito cobrou também que Érico cuide bem da cidade e principalmente que pavimente grande parte dos bairros. Da Assessoria





José Humberto gravou para o programa eleitoral e está visitando os amigos pedindo apoio ao candidato Érico. O ex-prefeito é filiado ao PSDB e antes de se posicionar comunicou sua decisão ao presidente regional do partido, deputado federal Nilson Leitão.