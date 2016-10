/ / Wanderson comemora terceiro acesso na carreira e valoriza “ano abençoado” no Juventude

Dever cumprido. Esse foi o sentimento do volante Wanderson após o Juventude conquistar na noite de ontem (09) o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em pleno estádio Castelão, com mais de 63 mil torcedores, a equipe gaúcha empatou em 1 a 1 e garantiu sua classificação para as semifinais da Série C.





Titular do time ao longo da temporada, Wanderson valorizou a atuação do grupo, que não se intimidou com a pressão da torcida durante os 90 minutos e soube administrar a vantagem. “Nossa equipe foi excelente, todos estavam concentrados e focados em cada lance.





Nunca deixamos de acreditar e, com o gol marcado, ficamos ainda mais confiantes. Foi uma partida muito equilibrada e que com certeza vai ficar gravada em minha memória. Lutamos, acreditamos e no final saímos vencedores. Esse grupo merece tudo isso e muito mais, estão todos de parabéns”, ressaltou o atleta, que agora soma três acessos em sua carreira.





A temporada vem sendo bastante positiva para o volante, além do acesso garantido e do vice-campeonato estadual, a equipe de Caxias do Sul ainda disputa uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E, no que depender de Wanderson, o Juventude terá mais motivos para comemorar. “A sensação é de dever cumprido, atingimos todos os objetivos do clube, mas pode ficar ainda melhor. Vamos lutar por tudo que for possível.





Está sendo um ano abençoado e quero finalizar com mais conquistas. Temos boas chances na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e também vamos atrás do título da Série C para coroar o trabalho de todo o grupo e comissão técnica que são merecedores”, concluiu.









Ainda sem data definida, o Juventude enfrenta o Boa Esporte na semifinal da Série C. Já pela Copa do Brasil, o jogo da volta acontece na próxima semana, dia 19, às 19h30 no Alfredo Jaconi.

Foto Anexada: Arthur Dallegrave/Juventude

Assessor de Imprensa