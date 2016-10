/ / V ENOMAC destaca a importância dos administradores e contadores para o Ambiente Organizacional

Com a finalidade de destacar a importância dos administradores e os profissionais da contabilidade para o Ambiente Organizacional, além de possibilitar troca de informações entre acadêmicos e profissionais da área, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizou durante os dias 21 e 24 de setembro o V ENOMAC – Encontro Norte Mato-Grossense de Administração e Contabilidade. O evento, que é realizado todo ano em conjunto com as coordenações de Administração e Ciências Contábeis para comemorar o Dia do Administrador (9 de setembro) e o Dia do Contador (22 de setembro), aconteceu no Sol e Lua, Casa de Eventos.





Durante os dois dias, palestras foram ministradas por profissionais de renome, com dicas e orientações sobre as competências necessárias para o mercado de trabalho:

- Eu? Estressado? Como percebo a minha vida hoje e o papel do estresse nessa percepção, ministrada pela psicóloga Gilmara Siqueira

- Voto Consciente, ministrada pelo chefe do cartório eleitoral de Guarantã do Norte/MT Rodrigo Rodrigues DelPapa

- Importância da Cooperativa para Região Norte, ministrada pelo aluno egresso do curso de Administração Gilson Gomes Camboim





Além das palestras, houve sorteio de livros em comemoração ao Dia do Contador e Dia do Administrador.





Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Pablo Oliveira de Souza, o V Enomac é importante por esclarecer o quanto é significante a harmonia entre o trabalho do Administrador e o Profissional da Contabilidade: “Neste evento enfatizamos a relevância de cada profissão, ou seja, o quanto o Profissional da contabilidade precisa do Administrador e o quanto o Administrador precisa do Profissional da contabilidade, passando assim explanar que o êxito do trabalho de cada um, depende de ambos”.





Fotos: Thaina Daltoé Ascom/FCSGN