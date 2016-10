/ / Tenistas de MT querem medalhas nos Jogos Universitários

Os dois representantes são ativos no circuito mato-grossense de tênis





Prycila Fagundes e Vitor Barbosa serão os dois tenistas que representarão o estado de Mato Grosso na 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão realizados de 02 a 13 de novembro, em 17 instalações esportivas de Cuiabá (MT). E o calendário específico do tênis, uma das 17 modalidades do evento, começa com congresso técnico no dia 03 de novembro e as disputas seguem de 04 a 06 de novembro com todas as partidas feitas na Companhia do Tênis.





Acadêmica do 3º semestre de medicina do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), Prycila Fagundes Cardoso Ângelo, de 20 anos, nascida em Rondonópolis e residente em Cuiabá, venceu recentemente um dos torneios do Circuito Estadual de Tênis, na 1ª Classe Feminina, a principal categoria do gênero. Ela foi campeã do torneio Duque de Caxias (12ª etapa do estadual) ao superar na final a tenista Alcione Gomes por dois sets a zero e parciais de 6-2 e 7-5.





“Comecei a praticar tênis aos 13 anos por influência do meu pai. Logo depois, aos 15 anos, passei a competir. Sempre gostei de todo tipo de esporte. Darei meu máximo para ter bons resultados no JUBs. Tenho treinado de quatro a cinco vezes por semana. Treinos de duas horas cada. Sou destra, mas meu ponto forte é a defesa e o ataque com a esquerda. Sempre tive mais facilidade com a esquerda, mesmo sendo destra. O JUBs será uma oportunidade de me testar”, diz Prycila.





O outro representante de MT será o acadêmico do 2º ano de direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Vitor Rodrigues Sampaio Barbosa, de 20 anos, natural da capital mato-grossense, que já foi vice-campeão de um dos torneios do Circuito Estadual de Tênis. Segundo ele, no ano passado, disputou e venceu os Jogos Universitários Mato-grossenses (seletiva para o JUBs), mas não pode viajar para Uberlândia (MG), onde seriam disputados os JUBs.





“Em 2015 conquistei a vaga para disputar a 63ª edição do JUBs, mas por motivos pessoais não pude participar. Neste ano, em 2016, conquistei novamente essa vaga e, dessa vez, vou competir na 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Pratico tênis desde os 10 anos por influência do meu pai, que é um tenista ativo do circuito estadual, e posso dizer que com minha experiência dentro de quadra, aprendi que sempre é possível reverter um placar desfavorável”, avalia Vitor.





De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), Alexandre Bregunci, os campeões do tênis no JUBs do ano passado foram, no masculino, Antonin Bartos (SP) em 1º lugar, Mário Littieri (PR) em 2º e Eduardo Felter (GO) em 3º e, no feminino, Fernanda Oliveira (SP) em 1º, Raissa Adusumilli (DF) em 2º e Paula Faria (MG) em 3º. Segundo ele, os atletas de MT estão preparados e vão buscar o pódio.





O JUBs é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Mato-grossense de Esportes Universitários (FMEU), em parceria com o Governo Federal, Governo do Estado de Mato Grosso e apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá.





Texto e fotos: Junior Martins