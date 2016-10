/ / Temer virá a Guarantã do Norte para entrega de títulos urbanos, diz senador

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou em audiência com os senadores Cidinho Santos e Wellington Fagundes, ambos do PR, que está prevista a vinda do presidente Michel Temer a Mato Grosso no próximo mês para a solenidade de distribuição de títulos urbanos a mais de 3.600 famílias e ainda para duas visitas prévias a Guarantã do Norte e Tabaporã para a entrega de 1.000 títulos rurais. Não foi confirmado qual cidade Temer visitará.

Segundo Cidinho, Padilha afirmou que a vinda está programada para o dia 22 de novembro. Essa seria a primeira visita do novo governo ao Estado e, segundo o senador, sinaliza o interesse da presidência em acelerar o processo de regularização fundiária no país.

"Fomos até o ministro justamente cobrar maior agilidade na regularização fundiária dos assentamentos em Mato Grosso. Essa situação se arrasta há muitos anos e milhares de pequenos produtores vivem praticamente na 'ilegalidade'”, disse o senador.

Ele afirmou ainda que o ministro já agendou uma reunião com a bancada federal do estado para o dia 17 de novembro. “O ministro entende que a participação da bancada nesse processo vai contribuir para descentralizar ações e até mesmo dar orientações sobre o que pode ser feito, pois conhecemos as demandas muito de perto", afirmou o senador Cidinho.

A informação é da assessoria.