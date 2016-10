/ / SENAR-MT e Sindicatos Rurais realizam ações em 97 municípios no mês de outubro

No mês de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) realiza ações, em parceria com os Sindicatos Rurais, em 97 municípios do Estado. Ao todo serão mais de 430 ações entre treinamentos, palestras, programas especiais e eventos de promoção social.





O SENAR-MT oferece 235 tipos de treinamentos para capacitação e qualificação de profissionais para atender as 15 cadeias produtivas prioritárias no Estado.





Neste mês, novos programas especiais já começam a rodar. Já estão programadas seis turmas do programa Mulheres Empreendedoras Rurais, que serão realizadas em Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Água Boa, Terra Nova do Norte e Campo Novo do Parecis. O objetivo é capacitar mulheres na gestão de negócios agropecuários com enfoque em empreendedorismo e liderança.





Já o programa Jovens Protagonistas Rurais tem como foco jovens de 14 a 20 anos, e que vivem nas cidades e visa fomentar neste público o empreendedorismo no meio rural. Oito turmas já estão em andamento em escolas públicas de Cuiabá. O programa tem carga horária de 80 horas, divididas em 20 módulos de quatro horas cada. Esta primeira etapa segue até o mês de dezembro.





Os interessados em fazer qualquer tipo de treinamento oferecido pelo SENAR-MT devem procurar o Sindicato Rural do seu município, pois a programação está sujeita a mudanças de acordo com as demandas dos parceiros.





Por GECOM Senar-MT