/ / SENAR-MT destaca treinamentos voltados para a pecuária

Quando falamos em pecuária, logo vem à cabeça a criação de gado. Ainda mais em Mato Grosso, Estado que detém o maior rebanho bovino do país, com 29 milhões de animais. Mas a pecuária engloba muito mais que a bovinocultura de corte. Suinocultura, piscicultura, avicultura, ovinocultura, e bovinocultura de leite são cadeias produtivas que também fazem parte da pecuária.





Nesta sexta-feira (14.10), é comemorado o Dia Nacional da Pecuária, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MT) destaca os mais de 60 treinamentos de seu portfólio voltados para a pecuária.





Além da bovinocultura de corte, a instituição de ensino rural oferece treinamentos para as cadeias da avicultura, bovinocultura de leite, ovinocultura e caprinocultura, piscicultura e suinocultura. Os treinamentos possibilitam aos produtores e trabalhadores rurais aperfeiçoamento desde o manejo até a gestão do negócio, passando por produção de derivados.





Novidade do SENAR-MT para a pecuária, especificamente para a bovinocultura de corte é o programa Boas Práticas Agropecuárias (BPA), que visa capacitar trabalhadores e produtores rurais desta cadeia produtiva, tornando os sistemas de produção mais eficientes e rentáveis, além de disponibilizar para o mercado consumidor um alimento seguro e produzido de forma sustentável.



Outro exemplo, já na pecuária de leite é o projeto de Assistência Técnica, o SenarTec Leite. São 120 propriedades rurais assistidas na região de Pontes e Lacerda, que é uma das bacias leiteiras mais expressivas do Estado, respondendo por 43% da produção de leite de Mato Grosso. O trabalho terá duração total de dois anos.





Os interessados em fazer qualquer tipo de treinamento oferecido pelo SENAR-MT devem procurar o Sindicato Rural do seu município, pois a programação está sujeita a mudanças de acordo com as demandas dos parceiros.





Por GECOM SENAR-MT