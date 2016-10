/ / SENAR-MT capacitar técnicos para vacinação contra aftosa

Com o mês de novembro se aproximando, os pecuaristas de Mato Grosso já se preparam para a etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Entre 1º e 30 de novembro, todo o rebanho bovino do Estado, que é de 29,2 milhões de animais, deve ser vacinado.





Para auxiliar os pecuaristas neste trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) oferece o treinamento "Agente sanitário em saúde animal", que tem como objetivo orientar sobre a correta técnica de vacinação de bovinos e bubalinos contra febre aftosa.





Para os meses de outubro e novembro já estão previstas 10 turmas, nos municípios de Nova Bandeirantes, Vila Bela da Santíssima Trindade, Confresa, Juscimeira, Pedra Preta, São José do Xingu, Terra Nova do Norte e Rondonópolis.





O treinamento pode ser demandando pelos Sindicatos Rurais de Mato Grosso para realização ainda neste ano. Para participar, o interessado deve procurar o Sindicato Rural do seu município e saber se há vagas e turmas disponíveis.





A carga horária do treinamento é de 24 horas, dividida em teoria e prática. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ser alfabetizado com noções básicas de matemática.





No cronograma do treinamento, os participantes recebem informações sobre a febre aftosa: prejuízos, agentes causais, transmissão, sintomas; controle da doença; características da vacina; calendário de vacinação e controle de transito de animais; notificação de ocorrência da febre aftosa; realização de exames; destino de animais positivo; cuidados com as vacinas; material utilizado para aplicação das vacinas; manutenção da seringa tipo pistola; manejo do rebanho; locais de aplicação de vacinas; programação da vacinação; aplicação das vacinas; marcação do animal vacinado; descarte correto dos materiais de vacinação e comprovação da vacinação ao órgão competente, entre outras.





Calendário de vacinação - Mato Grosso está livre da febre aftosa há 20 anos. Em 2017, após pedido do setor produtivo do Estado, haverá uma mudança no calendário de vacinação. Na etapa de maio, será vacinado o gado em todas as faixas etárias, de mamando a caducando - anteriormente eram vacinados nesta etapa apenas os animais até 24 meses. Já em novembro serão imunizados rebanhos com até dois anos. A vacinação na região do Pantanal permanecerá com o mesmo calendário, de uma única vacinação de todo o rebanho em novembro e, para os produtores que desejam fazer movimentação de rebanho, uma segunda etapa quando tiver ultrapassado seis meses da última vacinação.





