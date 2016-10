/ / SENAR-MT apresenta vitrine de Cozinha Pantaneira e oficina de Controle Sanitário em Bovinos

Produzir receitas típicas oriundas da região pantaneira utilizando ingredientes típicos regionais. Este é o foco da nova vitrine do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), realizada pela primeira vez durante a I Agrotec - Feira Tecnológica de Cáceres, que aconteceu na última semana paralelamente à Expocaceres.

Entre as delícias que são ensinadas na vitrine estão caldo de piranha, bolinho de carne seca, jacaré frito, paçoca de carne seca, farofa de banana, arroz carreteiro, sopa paraguaia, macarrão de comitiva, jacaré a potiguares, puchero pantaneiro, caribéu pantaneiro, jacaré ao molho com arroz branco e risoto de carne seca com banana nanica.

Outra novidade apresentada pelo SENAR-MT é a oficina de Controle Sanitário em Bovinos. Com duração de quatro horas a oficina tem como objetivo apresentar as noções de controle sanitário em bovinos para a garantia da saúde animal.

São abordados assuntos como limpeza e higienização das instalações e cuidados com o recém-nascido; manejo sanitário com as matrizes; principais doenças que acometem os bovinos; calendário de vacinação para gado de corte e leite; cuidados no manuseio de vacinas e medicamentos; entre outros. A oficina conta com teoria e prática.

A vitrine Cozinha Pantaneira e a oficina Controle Sanitário em Bovinos já podem ser demandadas pelos Sindicatos Rurais de Mato Grosso para o próximo ano.

Por GECOM SENAR-MT