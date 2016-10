/ / Sem Neymar, Brasil faz o simples, vence o lanterna e assume liderança

Seleção brasileira bate a Venezuela por 2 a 0, conquista quarta vitória sob o comando de Tite e assume liderança das eliminatórias

Diante de uma seleção tecnicamente fraca, o Brasil deixou o estádio de Mérida com mais três pontos, resultado que deixa a seleção brasileira na ponta da tabela das eliminatórias. Mesmo sentindo falta do craque Neymar, Gabriel Jesus e Willian foram decisivos, balançaram a rede e garantiram a vitória do Brasil na casa do adversário, de maneira simples, mas que levou o time para a ponta da tabela.





O simples...

Jogando diante do lanterna das eliminatórias, o Brasil assumiu a posse de bola, e Jesus muito oportunista abriu o placar (impedido) aos sete minutos, com um golaço do centro avante, graças a uma falha do goleiro venezuelano.

Após abrir o placar, o Brasil sem Neymar, que cumpre suspensão, fez o simples para manter a vantagem, levando o placar de 1 a 0 para o vestiário.

Superioridade

O Brasil voltou a campo e não demorou para aumentar a vantagem, aos sete minutos Willian, que voltou ao time titular, aproveitou o passe de Renato Augusto para marcar o segundo gol do Brasil, e decretar os três pontos da seleção brasileira.

Apagão

Aos 28 minutos, a luz elétrica caiu no estádio de Mérida, e após 20 minutos a bola voltou a rolar. O Brasil com muita facilidade, manteve o domínio da partida, não deixou a Venezuela levar perigo ao gol de Alisson e saiu de campo com os três pontos e na liderança da tabela das eliminatórias.

Liderança

Com a vitória, o Brasil assume a liderança das eliminatórias, com 21 pontos, conquistando sua quarta vitória sob o comando de Tite. Já a Venezuela, segue na lanterna.

Que venha a Argentina!

O Brasil volta a campo no próximo mês (10), diante da Argentina que tenta uma vaga na zona de classificação, enquanto o Brasil busca permanecer na liderança.

Por Bruna Ficagna