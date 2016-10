/ / Seis acusados de assaltar cooperativa são mortos pela polícia em Mato Grosso

Os seis foram mortos após uma intensa troca de tiros com policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), esta tarde, em Rondonópolis. O confronto entre policiais e suspeitos ocorreu no bairro Jardim Nilmara. Uma sétima pessoa também foi atingida por tiros e encaminhada ao Hospital Regional para avaliação médica. O atual estado de saúde deste não foi revelado. Nenhum policial foi ferido.

Informações preliminares dão conta que os bandidos vieram de Primavera do Leste para cometer o roubo. Na casa foram apreendidas duas armas de fogo e parte do dinheiro roubado (valor não revelado).

Este grupo foi surpreendido pelos policiais da especializada que estavam dando apoio nas investigações sobre o assassinato do padre João Paulo Nolli, 35 anos, que foi encontrado morto, ontem de madrugada. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, eles estavam em uma residência e, ao perceberem a presença dos policiais, atiraram. Neste momento, houve o revide.

Todos os suspeitos mortos estariam envolvidos no assalto a uma agência do Sicredi, localizada no bairro Vila Operária, em Rondonópolis. Conforme imagens do circuito de segurança, dois deles já estavam dentro da agência e o terceiro entrou armado pela porta giratória. Outros estavam do lado de fora dando apoio.

Um dos bandidos deu um soco e rendeu o segurança, anunciando o assalto. Funcionários e clientes foram feitos reféns, enquanto os bandidos retiravam dinheiro dos caixas.

Conforme Só Notícias já informou, o assalto foi registrado, no final da manhã. Funcionários e vários clientes estavam no interior da unidade no momento do assalto, porém, ninguém se feriu. A quantia levada não foi revelada pela direção.

Na semana passada , em Barra do Bugres (região Médio Norte), um adolescente foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma agência desta mesma cooperativa. Ao Só Notícias, um policial informou que o acusado foi baleado pelo segurança da própria unidade.

Por Só Notícias/José Carlos Araújo (Fotos: Folha Max)