/ / Sassá marca no fim, Botafogo vence o Inter e sobe para o G-6

Com gol de pênalti nos minutos finais da partida, Botafogo vence o Internacional por 1 a 0 e consegue vaga no G-6

Depois de um primeiro tempo apático, o Botafogo fez o dever de casa na Ilha do Governador nos minutos finais da partida. Na noite desta quarta-feira (12), o time carioca contou com Sassá, que deixou o banco para marcar o único gol da partida, garantindo uma vaga no G-6.

No sufoco

Com dificuldades em passar pela marcação colorada, o Botafogo contou com o oportunismo de Sassá para sair de campo vitorioso. Aos 39 minutos, Eduardo derrubou Sassá dentro da grande área e o árbitro marcou pênalti, o próprio jogador foi para a cobrança e no apagar das luzes assegurou os três pontos para o time carioca.

Tabela

Com a vitória, o Botafogo sobe para a quina posição com 47 pontos, já o Inter segue na décima sétima posição, lutando contra o rebaixamento.

Por Bruna Ficagna