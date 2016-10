/ / São Paulo empata com Flamengo, e Palmeiras pode abrir três pontos

O Flamengo corre risco de encerrar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro mais longe da primeira colocação. Na tarde deste sábado, no Estádio do Morumbi, o time rubro-negro ficou no empate sem gols contra o São Paulo, o que permite ao líder Palmeiras aumentar sua vantagem.

Flamengo e Palmeiras têm os mesmos 54 pontos ganhos, mas o time alviverde ainda enfrenta o Santa Cruz na noite de segunda-feira. Na 29ª rodada, às 17 horas (de Brasília) do próximo domingo, a equipe rubro-negro pega o Santa Cruz, no Pacaembu. Já o São Paulo, 13º com 35 pontos, duela com o Sport às 21h45 de quarta, na Ilha do Retiro.

Em uma tarde fria na capital paulista, o primeiro tempo teve poucas emoções no Estádio do Morumbi. A partida melhorou durante a etapa complementar e o centroavante Chavez teve a oportunidade de colocar o São Paulo na frente, mas parou no goleiro Alex Muralha.

O Jogo – O São Paulo conseguiu criar uma jogada perigosa logo aos 3 minutos de partida. Em uma descida em velocidade pelo lado esquerdo, Chavez levou até o fundo e cruzou. Kelvin se atrapalhou e, na tentativa de recuperar a bola, pediu pênalti de Réver. O árbitro Sandro Meira Ricci nada marcou.

O Flamengo, por sua vez, teve a melhor oportunidade durante o primeiro tempo aos 35 minutos. O meia Diego avançou com a bola dominada e sofreu falta de Hudson perto da entrada da área. Na cobrança, o zagueiro Rafael Vaz bateu com perigo, à direita do gol de Denis.

A etapa inicial da partida disputada no Morumbi foi movimentada, mas com poucas oportunidades de gol. O zagueiro uruguaio Diego Lugano e o centroavante peruano Paolo Guerrero, rivais de longa data, se estranharam em algumas jogadas, sem maiores consequências.

O técnico Ricardo Gomes não mexeu, mas o São Paulo voltou atento para o segundo tempo. O time tricolor aumentou seu volume de jogo e procurou pressionar o adversário, mas sofria pela falta de criatividade. Já o Flamengo tentava responder em jogadas de contra-ataque.

Os visitantes quase abriram o placar aos 30 minutos do segundo tempo. Substituto de Gabriel, o ex-tricolor Fernandinho desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Dentro da área, Jorge completou com perigo. Dois minutos depois, Rodinei cruzou e Leandro Damião, substituto de Guerrero, cabeceou para boa defesa de Denis.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o São Paulo desperdiçou a melhor oportunidade da partida. Em uma falha da zaga rubro-negra após passe de Wesley, Chavez sobrou completamente livre na cara de Alex Muralha. Sem ser ameaçado, o argentino chutou para defesa do goleiro adversário.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 FLAMENGO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 1º de outubro de 2016, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (Fifa-SC)

Assistentes: Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)

Cartões amarelos: Cueva, Rodrigo Caio, Wesley e Bruno (SPA); Diego, Leandro Damião e Jorge (FLA)

Público: 29.813 pagantes

Renda: R$ 808.393,00

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes (Michel Bastos), Wesley, Kelvin (Luiz Araújo) e Cueva; Chavez

Técnico: Ricardo Gomes

FLAMENGO: Alex Muralha, Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Gabriel (Fernandinho), Diego e Everton (Alan Patrick); Paolo Guerrero (Leandro Damião)

Técnico: Zé Ricardo