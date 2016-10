/ / Santos vence o Fluminense e se mantém firme na quarta posição

Com gols de Copete e Ricardo Oliveira, Peixe vence o Flu por 2 a 1 e se aproxima do Atlético Mineiro

Embora os torcedores do Santos deixaram novamente de comparecer à Vila Belmiro, o Peixe fez o dever de casa. Na noite dessa quarta-feira (05), o time paulista abriu vantagem, sofreu o empate, mas com gol de artilheiro saiu de campo com os três pontos, seguindo firme na quarta posição e impedindo que o Fluminense assumisse seu lugar na tabela.





Cadê o povo?

Mesmo fazendo o dever de casa, o Santos não vem contando com o apoio dos torcedores. Com ingressos promocionais para esta partida diante do Flu, o Peixe não contou com a presença de seus torcedores, no entanto, apresentou um bom futebol e contou com gols de Copete e Ricardo Oliveira, além da boa atuação de Jean Mota para vencer o Fluminense e seguir na quarta posição.

Tabela

Com a vitória o Santos segue na quarta colocação, com 51 pontos. Já o Fluminense segue na quinta posição, com 46 pontos.

Por Bruna Ficagna