/ / Santos apenas empata na Vila e perde a chance de subir para o G

Tricolor abre o placar com Everton, Santos deixa a desejar em casa e apenas empata em 1 a 1

Na noite deste domingo (16), o Santos perdeu a chance de subir para a terceira posição, já que o Atlético Mineiro havia perdido para o Botafogo, porém mesmo jogando na Vila Belmiro, diante de um Grêmio sem muitos de seus titulares, o Peixe viu Everton abrir o placar com um golaço, por sorte conseguiu reagir e empatar com Fabián Noguera, permanecendo na quarta posição.





Foco na Copa do Brasil

Se preparando para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira (19), o técnico Celso Roth poupou muitos de seus titulares, mas foi o suficiente para enfrentar o Santos e sair da Vila com ao menos um ponto.

O time gaúcho iniciou melhor e abrir o placar logo aos nove minutos, com um golaço de Everton, que girou e chutou firme para o fundo da rede.

Faltou força...

Pouco ofensivo, o Santos conseguiu reagir após sofrer o gol, empatando com Fabián Nogueira aos 20 minutos, porém vacilou nas finalizações na etapa final e saiu de campo apenas com o empate em 1 a 1.

Tabela

Com o empate o Grêmio segue na nona posição, com 46 pontos. Já o Santos permanece na quarta colocação, com 54 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (19), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque e o Santos encara o Inter, no Beira Rio.

Por Bruna Ficagna