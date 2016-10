/ / PRF apreende 54 tabletes de maconha que saíram de Ponta Porã e seriam distribuídos em Sinop

Os tabletes do material entorpecente pesando aproximadamente 31,6 quilos estavam no interior de um GM Classic prata, placas de Sinop. Este veículo era conduzido por um homem de 27 anos e foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina no posto do pedágio da BR-364, em Rondonópolis.

Os policiais desconfiaram do suspeito e levaram o veículo para o posto da PRF do município para uma vistoria minuciosa. Os tabletes foram encontrados após a retirada dos foros das quatro portas do carro.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da PRF, o motorista confessou que foi buscar o material ilegal na cidade de Ponta Porã (MS) e o entregaria em Sinop. Pelo transporte, ele receberia R$ 1 mil e ainda teria quitada uma dívida de R$ 3 mil.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis.

Por Só Noticias