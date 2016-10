/ / Presente em 94% dos jogos do Botafogo-SP, Rodrigo Thiesen avalia ano e espera definir situação para 2017

O acesso não veio, mas nem por isso a temporada foi ruim. Pelo menos é o que diz Rodrigo Thiesen, volante do Botafogo de Ribeirão Preto. Desde o ano passado no clube, quando foi campeão e subiu para a Série C, o jogador soma 46 jogos com a camisa do Pantera.





Apesar de não ter conquistado a vaga na Série B, Thiesen se diz feliz pelo ano, principalmente porque atuou em 33 dos 35 jogos do Botafogo nesta temporada, esteve presente em 94,28% das partidas. “Sem dúvidas seria muito melhor se tivesse conseguido o acesso. Mas acredito que a avaliação é boa, consegui ter uma ótima sequência na equipe e fiquei de fora apenas em dois jogos por conta de suspensão.





Deixamos o clube na elite do Paulistão e fizemos um Brasileirão bastante regular, com a terceira melhor campanha da primeira fase entre os 20 clubes. Infelizmente não subimos por detalhes que fazem parte do futebol”, destacou o volante, que nesta Série C perdeu apenas quatro vezes.









Em 2017, Rodrigo Thiesen ainda não sabe onde irá atuar. O jogador, que está livre no mercado, se reúne na próxima semana com a direção do Botafogo-SP para definir sua situação. “Tenho interesse em continuar no clube mas ainda não está nada definido. Na semana que vem sento para conversar e decidir essa questão”, finalizou.

Foto Anexada: Luís Augusto/Agência Botafogo

Assessor de Imprensa