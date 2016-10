/ / Prefeito eleito Érico participa do Seminário Novos gestores em Brasília

Brasília foi invadida por prefeitos eleitos e reeleitos, para participarem do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), como forma de incentivar os novos prefeitos eleitos.

O Prefeito eleito por Guarantã do Norte/MT Érico Stevan (PRB), juntamente com a maioria dos 5.568 executivos municipais eleitos ou reeleitos, estão presente no seminário. Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski,