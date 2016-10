/ / População reclama da coloração e mau cheiro da água em Guarantã do Norte

A população do município de Guarantã do Norte está reclamando da cor escurecida e do mau cheiro da água que está chegando em suas residências.

Nas redes sociais as pessoas postam fotos e falam do descaso, pois a água não tem como ser consumida, nem mesmo para trabalhos domésticos, como lavar roupa, limpar casa e etc.

Maria Ferreira, moradora do Bairro Cidade Nova , e também comerciante na venda de água mineral e gás no município relata que foram vendidas todo seu estoque de água, e reclama também como consumidora “a água que está chegando em minha residência está impropria para uso, realmente um descaso para quem paga sua conta em dia”, afirma.

Em outros posts consumidores pedem que os candidatos a Prefeito e vereadores do município apresentem uma solução para o problema.

Outro lado

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da concessionária, porém até o fechamento desta matéria não obtivemos a nota de esclarecimento que solicitamos, assim que nos encaminharem estaremos publicando. Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira